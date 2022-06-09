Столичные ветеринары помогли коту восстановиться после пяти переломов

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичные ветеринары помогли коту полностью восстановиться после пяти переломов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета ветеринарии в четверг, 9 июня.

— Во время осмотра стало понятно, что кот в критическом состоянии — он почти не двигался и не вставал на лапы. Рентген показал сразу пять переломов — три перелома таза, перелом бедренной кости и голени на одной из лап, — говорится в сообщении.

В спасении кота были задействованы сразу два специалиста. Животному провели остеосинтез — собрали кости и зафиксировали их при помощи специальных штифтов и пластин, их установили до полного выздоровления.

По словам врачей, при первом появлении питомца не было уверенности в его полном восстановлении. Однако через неделю кот уже начал ходить, а через два месяца смог сам запрыгнуть на шкаф, передает агентство городских новостей «Москва».

20 мая в пресс-службе городского комитета ветеринарии города рассказали, как обезопасить своего питомца от травм. Москвичам рекомендовали держать животных на поводке и не отпускать их далеко при переходе улицы.