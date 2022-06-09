Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Моя карьера» оказала более 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству

Араз Салехов
Город
«Моя карьера» оказала более 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 2019 года за сопровождаемым трудоустройством в центр занятости «Моя карьера» обратились более 45 тысяч москвичей. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С 2019 года в центр обратились более 45 тысяч москвичей, и 65 процентам из них мы помогли найти работу — это очень хороший показатель. За три года специалисты «Моей карьеры» оказали свыше 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству. В центре создана уникальная технология «доращивания» соискателей до требований рынка труда — открытый университет развития навыков современного человека, — сказала представитель мэрии.

Она добавила, что специалисты центра разработали более 300 авторских обучающих программ. Так, свыше 130 тысяч человек приняли участие в тренингах и консультациях, повышающих вероятность трудоустройства на 30 процентов. В июне центр занятости отметит свое трехлетие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

2 июня Ракова сообщила об открытии двух дополнительных рекрутинговых агентств на базе Кадрового центра «Моя работа». В частности, открылись агентства компаний «КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни» и «Черкизово».

Также стало известно о проведении серии образовательных мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и развитии карьеры, в центрах занятости «Моя карьера». Данное мероприятие пройдет в июне этого года.

Работа Анастасия Ракова Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Все мнения
О проекте