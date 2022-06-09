«Моя карьера» оказала более 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 2019 года за сопровождаемым трудоустройством в центр занятости «Моя карьера» обратились более 45 тысяч москвичей. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С 2019 года в центр обратились более 45 тысяч москвичей, и 65 процентам из них мы помогли найти работу — это очень хороший показатель. За три года специалисты «Моей карьеры» оказали свыше 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству. В центре создана уникальная технология «доращивания» соискателей до требований рынка труда — открытый университет развития навыков современного человека, — сказала представитель мэрии.

Она добавила, что специалисты центра разработали более 300 авторских обучающих программ. Так, свыше 130 тысяч человек приняли участие в тренингах и консультациях, повышающих вероятность трудоустройства на 30 процентов. В июне центр занятости отметит свое трехлетие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

2 июня Ракова сообщила об открытии двух дополнительных рекрутинговых агентств на базе Кадрового центра «Моя работа». В частности, открылись агентства компаний «КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни» и «Черкизово».

Также стало известно о проведении серии образовательных мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и развитии карьеры, в центрах занятости «Моя карьера». Данное мероприятие пройдет в июне этого года.