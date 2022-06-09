Назван самый криминальный округ Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Прокуратура предоставила статистику преступлений по округам столицы. Об этом в четверг, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Так, за пять месяцев текущего года наибольшее количество преступлений произошло в Центральном административном округе — 8617.

Второе место в антирейтинге принадлежит Восточному округу столицы. Там выявлено 6657 случаев криминала. На третьем месте ЮВАО, где произошло 6401 преступление.

Самыми безопасными оказались Новая Москва и Зеленоград — в этих округах произошло 2457 и 1468 преступлений соответственно.

Накануне, 8 июня, прокуратура зафиксировала снижение числа преступлений в столице. Так, за пять месяцев 2022 года в Москве совершено 59 066 преступлений, что на три процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.