Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Зеленский ввел санкции против Путина

Лейла Алиева
В мире
Зеленский ввел санкции против Путина
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского президента Владимира Путина. Соответствующий указ он подписал 9 июня.

Кроме того, в список внесены министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства. Всего под санкции украинского лидера попало 35 человек, в числе которых премьер Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, передает РБК.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции ЕС против его семьи являются примером несамостоятельности Европы.

Министерство торговли США расширило санкционный список против России и Белоруссии, в который внесли более 70 юридических лиц. Теперь эти организации не смогут приобретать товары или продукты американского производства, которые были получены с использованием определенных технологий или программного обеспечения США.

Украина Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Запад не способен вырастить специалистов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для всех зверей не хватит «Зоопарков»

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Все мнения
О проекте