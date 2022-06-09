Зеленский ввел санкции против Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского президента Владимира Путина. Соответствующий указ он подписал 9 июня.

Кроме того, в список внесены министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства. Всего под санкции украинского лидера попало 35 человек, в числе которых премьер Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, передает РБК.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции ЕС против его семьи являются примером несамостоятельности Европы.

Министерство торговли США расширило санкционный список против России и Белоруссии, в который внесли более 70 юридических лиц. Теперь эти организации не смогут приобретать товары или продукты американского производства, которые были получены с использованием определенных технологий или программного обеспечения США.