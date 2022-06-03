Песков назвал санкции ЕС против своей семьи примером несамостоятельности Европы

Фото: Администрация президента РФ

Евросоюз (ЕС) теряет самостоятельность и следует примеру США. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— К сожалению, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана, — передает его слова ТАСС.

3 июня ЕС официально опубликовал шестой пакет санкций в отношении России, который вступит в силу в субботу, 4 июня. В список внесли в том числе сына и дочь Пескова, а также его супругу фигуристку Татьяну Навку, колумнистов сайта РИА Новости Петра Акопова, Тимофея Сергейцева и Викторию Никифорову.

Кроме того, в санкционный список ЕС попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож, а также 65 граждан России и Украины, включая военных, журналистов, бизнесменов и чиновников, а также членов их семей, общественных деятелей освобожденных территорий Украины, и 18 юридических лиц.

Во время беседы с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов рассказал, какие последствия ждут мировую экономику после введения новых антироссийских санкций. По его словам, новый пакет санкций приведет к усугублению проблем в экономике ЕС и США.