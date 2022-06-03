Евросоюз ввел санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

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Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в пятницу, 3 июня.

Кроме того, в черный список внесли 65 граждан России и Украины, включая военных, журналистов, бизнесменов и чиновников, а также членов их семей, общественных деятелей освобожденных территорий Украины, и 18 юридических лиц, передает ТАСС.

До этого стало известно, что ЕС официально опубликовал шестой пакет санкций в отношении России. Они должны вступить в силу 4 июня. Отмечается, что в список вошли Алина Кабаева, сын и дочь Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, а также колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Тимофей Сергейцев и Виктория Никифорова.

Кроме того министерство торговли США расширило санкционный список против России и Белоруссии, включив туда более 70 юридических лиц. Уточняется, что данные организации не смогут приобретать товары или продукты американского производства, которые были получены с использованием определенных технологий или программного обеспечения США.

Так, ограничения коснулись ряда ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей — морское бюро машиностроения «Малахит», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ЦМКБ «Алмаз» и ЦКБ «Рубин».