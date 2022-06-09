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Жительница Ростовской области сдала в аренду своих детей по нотариальной доверенности

Елена Самойлова
Происшествия
Жительница Ростовской области сдала в аренду своих детей по нотариальной доверенности
Фото: shutterstock

В Ростовской области женщина сдала в аренду своих детей по нотариальной доверенности. Об этом стало известно в четверг, 9 июня.

Все началось с того, что инспекторы по делам несовершеннолетних заинтересовались семьей, проживающей в поселке Тополевый. По имеющимся данным, там проживали мальчик и девочка, однако их почему-то не оказалось дома.

Мать пояснила, что дети находятся у родственников, поскольку она не может финансово их содержать.

Правоохранителям объяснения женщины показались странными, поэтому было принято решение отыскать малышей. Вскоре выяснилось, что родительница передавала их посторонним людям, оформляя доверенность у нотариуса.

Эти люди даже не являлись ее родственниками и жили в разных регионах страны. Семьи были бездетными и возвращать никого не собирались.

Правоохранители изъяли детей и передали их в реабилитационный центр, а горе-матери назначен штраф.

После этого женщина предпринимала попытки заявить через СМИ, что у нее похитили сына и дочь, а в полиции отказались помогать. Это не возымело эффекта, и в итоге суд лишил ее родительских прав.

Накануне, 8 июня, следователи организовали проверку по факту пропажи двух детей под Астраханью, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь с мамой.

нотариус Аренда Ростовская область
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