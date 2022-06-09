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Автоэксперт Баканов рассказал, какой шум во время движения машины говорит об опасности

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт Баканов рассказал, какой шум во время движения машины говорит об опасности
Фото: Pexels

Автовладельца должен насторожить любой посторонний шум, который невозможно объяснить. Однако особенно быстро стоит выяснить причину, если шум идет из двигателя или коробки передач. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, посторонний шум может говорить как о некритичной проблеме, так и о более серьезной.

— Все шумы, объяснения которым вы не видите, должны насторожить. Например, сильный скрежет может быть связан с тем, что колесо задевает по отвалившемуся подкрылку при повороте. В общем, это некритично. Неприятно, но ехать можно. А, может быть, пошла трещина в поворотном кулаке, и у вас отваливается крепление верхнего рычага. Колесо может отломиться, на высокой скорости это чревато ДТП, — предупредил Баканов.

Если на переднеприводной или полноприводной машине при повороте руля слышен хруст, это означает, что скоро выйдут из строя шарниры равных угловых скоростей (их также «привода»), отметил эксперт. При этом любые стуки со стороны подвески нежелательны: это говорит об износе деталей, но обычно в таком случае еще можно ездить, уточнил Баканов.

Более серьезная проблема — стуки в двигателе, предупредил специалист.

— Если стучит не подвеска, а двигатель, то это уже очень нехорошо. Любые посторонние звуки в двигателе опасны, их нельзя самостоятельно диагностировать: они говорят, что что-то механическое работает неправильно. Если со стуками в подвеске доехать худо-бедно можно, то любые трансмиссионные удары, стуки и скрежеты в двигателе недопустимы, — рассказал специалист.

В некоторых случаях стуки в двигателе могут быстро привести к фатальной поломке. Правильным вариантом при возникновении проблемы будет поставить машину на эвакуатор до диагностики, уверен собеседник «ВМ».

Также не стоит игнорировать посторонние звуки в коробке передач, подчеркнул Баканов.

— Что касается коробки, то стуков там в принципе как таковых быть не может. Там может быть вой, гул, вибрация от подшипников или шестеренок, которые приходят в негодность. С этим еще можно какое-то время ездить. Если автоматическая коробка передач, у нее все то же самое возможно, но добавятся еще рывки при езде. Это говорит о том, что коробка постепенно приходит в негодность и надо заняться ее ремонтом, — рассказал специалист.

Свист тормозов может быть как свидетельством износа колодок, так и признаком попадания грязи или просто свойством материала, отметил эксперт. Многие автовладельцы ездят со скрипящими тормозами довольно долго. Главное — не должно быть никаких вибраций при торможении: это свидетельствует, что повело тормозной диск, заключил Баканов.

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