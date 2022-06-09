В Москве осудили таксиста, который усыплял и грабил пассажиров

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего Рахмана Сулейманова. Об этом в четверг, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Сулейманов с июня 2018 по август 2020 года работал таксистом. Он специально выбирал пассажиров, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки преступник угощал своих жертв алкогольными напитками, в которые подмешивал нейролептик — клозапин. После того как пассажиры теряли сознание, Сулейманов похищал у них деньги, телефоны и другие ценные вещи. Пострадавших он оставлял в безлюдных местах.

В результате действий подсудимого один из потерпевших умер, другому был причинен тяжкий вред здоровью. В отношении преступника возбудили три уголовных дела.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил Сулейманова к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, — рассказала Нефедова.

До этого сообщалось об адвокате, который вымогал у подзащитного 5,5 миллиона рублей за «нужное» решение суда.