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Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из главных направлений удара Запада по РФ

Евгений Белоусов
Общество
Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из главных направлений удара Запада по РФ
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Санкции на импорт микроэлектроники стали одним из главных ударов по России со стороны западных стран. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, — заявил он.

По словам главы государства, Россия остановилась на продаже энергоресурсов, а технологии лишь покупала по недорогим ценам. Однако теперь благодаря санкциям, утверждает президент, страна может сконцентрироваться на своих инженерных школах, передает РИА Новости.

До этого бывший советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил изменить подход к высшему образованию в сфере IT-технологий.

Правительство объявило о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли. Часть средств планируют направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий.

Санкции IT-индустрия Владимир Путин
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