Аналитик Беляев: На данный момент рубль — самая устойчивая валюта

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В настоящее время рубль является самой устойчивой валютой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Нужно понять, что укрепление рубля — не разовое движение, а обозначившаяся тенденция. Доллар теряет свои позиции. Россиянам пора отказываться от мысли, что иностранная валюта является инструментом безусловного сбережения денег, — отметил эксперт.

По его словам, валюта других стран сейчас не сильнее рубля. При этом ожидать, что ситуация снова станет, как прежде, не стоит.

— Несколько месяцев назад вкладчики предполагали, что доллар или евро более устойчивы, а рубль будет падать. Таким образом, многие рассчитывали на дополнительную прибыль. Они хотели играть на курсе. Сейчас этого механизма не будет ни для какой валюты, — рассказал Беляев.

Специалист посоветовал россиянам финансово переориентироваться для повышения своих доходов.

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