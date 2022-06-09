СК выясняет причины происшествия с самолетом в аэропорту Сочи

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета (СК РФ) выясняют причины задымления стойки шасси самолета, прибывшего из Казани в аэропорт Сочи. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе СК.

— Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорания шасси не было, как это сообщалось изначально. Произошло только задымление шасси. Сам самолет приземлился в штатном режиме, а пассажиров не эвакуировали.

О происшествии стало известно 9 июня. Сообщалось, что у прибывшего в сочинский аэропорт самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси. Уточняется, что на борту был 191 пассажир.

До этого сообщалось, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июня. Речь идет об аэропортах в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и ряде других городов России.