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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 12 июня

Полина Долганова
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 12 июня
Фото: Pexels

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июня. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии» до конца текущего года перейдут на российскую систему бронирования билетов, она называется «Сирена-Трэвел».

Ограничения на полеты в некоторые города Российской Федерации были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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