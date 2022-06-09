Госдеп: Европа должна будет подписать долгосрочные контракты на покупку СПГ из США

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Государства Европы должны будут построить терминалы для получения американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в четверг, 9 июня, сообщил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

— Это не просто СПГ из США, а использование США наших дипломатических усилий и творческого подхода для обеспечения поставок этого газа по трубопроводам и с помощью СПГ со всего мира, — заявил он.

По словам Хокстина, Вашингтон и Брюссель намереваются увеличить поставки СПГ из США в Европу на 50 миллиардов кубометров уже к концу этого десятилетия. Однако кроме постройки необходимой инфраструктуры Европа должна будет подписать долгосрочные контракты, передает ТАСС.

Также в мае сообщалось, что правительство Болгарии достигло договоренности с американскими властями о поставках сжиженного природного газа уже в следующем месяце.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.