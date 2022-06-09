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Роспотребнадзор запретил купаться в двух зонах отдыха Зеленограда

Георгий Соланович
Город
Роспотребнадзор запретил купаться в двух зонах отдыха Зеленограда
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В связи с несоответствием воды санитарно-эпидемиологическим требованиям купание в зонах отдыха «Школьное озеро» и «Озеро Черное» Зеленоградского административного округа Москвы (ЗелАО) запрещено, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве в четверг, 9 июня.

— В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям с 8 июня временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зонах отдыха «Школьное озеро» и «Озеро Черное» (ЗелАО), установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено, — говорится в сообщении.

На сайте ведомства также отметили, что на данный момент для купания доступны восемь столичных зон отдыха: «Левобережье» (САО), «Путяевский пруд № 1» (ВАО), «Озеро Белое» (ВАО), «Озеро Мещерское» (ЗАО), «Серебряный Бор — 2» (СЗАО), «Серебряный Бор — 3» (СЗАО), «Тропарево» (ЮЗАО) и «Большой городской пруд (ЗелАО).

4 июня сообщалось, что в парках Москвы начали открываться зоны отдыха у воды. Так, например, в парках «Сокольники» и «Фили» открылись зона отдыха с бассейном «The баssейн» и два взрослых искусственных водоема соответственно.

Роспотребнадзор Запреты Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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