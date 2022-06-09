Число отравившихся в детском лагере в Архангельской области выросло до 23 человек

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Число отравившихся детей в лагере «Авангард» Архангельской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщается в четверг, 9 июня, на сайте СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уточняется, что восемь детей были доставлены в Мирнинскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции, еще 15 изолированы с аналогичным диагнозом в лагере. Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

B настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, взяты пробы продуктов и сырья.

В апреле шестеро школьников были госпитализированы с отравлением перцовым газом. Ученик распылил содержимое перцового баллончика в одной из школ Нижнего Новгорода. В результате пострадали шестеро детей, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.