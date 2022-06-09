Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Число отравившихся в детском лагере в Архангельской области выросло до 23 человек

Юлия Курганова
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Архангельской области выросло до 23 человек
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Число отравившихся детей в лагере «Авангард» Архангельской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщается в четверг, 9 июня, на сайте СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уточняется, что восемь детей были доставлены в Мирнинскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции, еще 15 изолированы с аналогичным диагнозом в лагере. Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

B настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, взяты пробы продуктов и сырья.

В апреле шестеро школьников были госпитализированы с отравлением перцовым газом. Ученик распылил содержимое перцового баллончика в одной из школ Нижнего Новгорода. В результате пострадали шестеро детей, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Отравления Детские лагеря Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Запад не способен вырастить специалистов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для всех зверей не хватит «Зоопарков»

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Все мнения
О проекте