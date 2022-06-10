«Позвонил лично»: Михалков принес извинения Виторгану из-за сюжета в «Бесогоне»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков принес извинения актеру Эммануилу Виторгану и его супруге Ирине Млодик после того, как в своей программе обвинил их в бегстве из страны. Об этом рассказала жена артиста.

Конфликт между коллегами по цеху произошел после выхода в эфир одного из выпусков передачи «Бесогон ТВ». В ней режиссер прокомментировал сведения об отъезде актера и его семьи в Латвию. Михалков заявил, что артист «сделал свой выбор и навсегда сбежал с семьей из страны».

Виторгана возмутило данное заявление. Он объяснил свой отъезд из России запланированным отдыхом и отметил, что продолжает жить в родной стране и не планирует из нее уезжать.

Актер действительно находится в Москве. Корреспондент издания Teleprogramma.pro встретила артиста с женой на Ваганьковском кладбище. Журналист уточнила, расстраивается ли Виторган из-за слухов об эмиграции.

— Нет-нет. Совсем не расстраиваюсь. Это привычно, знаете ли. Наша профессия такова, что по ее поводу говорят и так, и сяк, — ответил знаменитость.

— Никита Михалков извинился. Позвонил лично, — добавила Млодик.

В конце апреля Эммануил Виторган потребовал от Никиты Михалкова опровержения из-за сюжета про него. Он записал видеообращение, в котором опроверг информацию о своем отъезде из РФ на фоне происходящих в мире событий. Он сообщил, что на время уезжал отдыхать в Юрмалу вместе с женой Ириной Млодик и дочерьми Этель и Кларой.