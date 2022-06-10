Горе-мать заставляла своего семилетнего сына просить милостыню в метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Минская Карта всех событий

Семилетний сын был вынужден попрошайничать в переходах по просьбе матери. Об этом в пятницу 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, на станции «Минская» Солнцевской линии была замечена женщина, которая заставляла своего маленького сына выпрашивать у прохожих деньги.

Проверяя данную информацию, полицейские нашли женщину и задержали ее. Она сама занималась попрошайничеством, вовлекая в это своего сына.

Также правоохранители выяснили, что задержанная ранее привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В отношении горе-матери возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Напомним, что похожий случай был замечен на станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии, где милостыню по приказу матери выпрашивала пятилетняя девочка.