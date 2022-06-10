Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Времена и эпохи. Победы России»

Араз Салехов
Город
Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Времена и эпохи. Победы России»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в пятницу, 10 июня, посетили одну из площадок X Московского исторического фестиваля «Времена и эпохи. Победы России».

— В Москве открылся фестиваль «Времена и эпохи», посвященный Дню России, посвященный победам России. Этот год богат на интересные даты: 450 лет как победили крымского хана, который шел на Москву, 410 лет назад Минин и Пожарский выбили польских интервентов из Москвы, 210 лет тому назад Наполеон сбежал из Москвы, и 80 лет тому назад закончилась Битва под Москвой, когда были разбиты немцы, — отметил он.

При этом глава города уточнил, что площадки, посвященные вышеуказанным победоносным поединкам, можно увидеть в столице страны. Так, в Москве работает свыше 60 подобных площадок. Сергей Кириенко в свою очередь поблагодарил мэра и правительство Москвы и организаторов за организацию фестиваля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр рассказал о развитии легкой промышленности города в преддверии приближающегося профессионального праздника работников данной сферы. В частности, столичные власти оказали поддержку легендарным фабрикам — Московской обувной фабрике «Парижская коммуна» и швейной фабрике «Большевичка».

Также стало известно, что в рамках проекта «ТехноЛето» школьники города могут посетить около 50 площадок. Там в летний период, как уточняется, будут реализовываться образовательные программы с участием вузов и технопарков.

Москва Сергей Собянин Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте