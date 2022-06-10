Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Времена и эпохи. Победы России»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в пятницу, 10 июня, посетили одну из площадок X Московского исторического фестиваля «Времена и эпохи. Победы России».

— В Москве открылся фестиваль «Времена и эпохи», посвященный Дню России, посвященный победам России. Этот год богат на интересные даты: 450 лет как победили крымского хана, который шел на Москву, 410 лет назад Минин и Пожарский выбили польских интервентов из Москвы, 210 лет тому назад Наполеон сбежал из Москвы, и 80 лет тому назад закончилась Битва под Москвой, когда были разбиты немцы, — отметил он.

При этом глава города уточнил, что площадки, посвященные вышеуказанным победоносным поединкам, можно увидеть в столице страны. Так, в Москве работает свыше 60 подобных площадок. Сергей Кириенко в свою очередь поблагодарил мэра и правительство Москвы и организаторов за организацию фестиваля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр рассказал о развитии легкой промышленности города в преддверии приближающегося профессионального праздника работников данной сферы. В частности, столичные власти оказали поддержку легендарным фабрикам — Московской обувной фабрике «Парижская коммуна» и швейной фабрике «Большевичка».

Также стало известно, что в рамках проекта «ТехноЛето» школьники города могут посетить около 50 площадок. Там в летний период, как уточняется, будут реализовываться образовательные программы с участием вузов и технопарков.