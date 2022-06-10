Финляндия планирует поставить пятый пакет военной помощи Украине

Фото: Depositphotos

Министерство обороны Финляндии планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине. Об этом ведомство заявило в пятницу, 10 июня.

— Финляндия направляет Украине дополнительную военную помощь. Для обеспечения того, чтобы помощь дошла до адресата, дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается, — сказано в сообщении.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, будут законной целью для российской армии.

В российском МИД заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Россия направила НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. О первой поставке финского оружия на Украине говорили 28 февраля, о второй — 24 марта, третьей — 19 апреля, четвертой — 5 мая, сообщает РИА Новости.

Также финские власти решили построить заграждение на границе с Россией, якобы с целью обеспечить себе безопасность. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в МВД страны.