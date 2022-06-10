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Диетолог объяснила, как сохранить энергию при похудении

Анна Михалюк
Общество
Диетолог объяснила, как сохранить энергию при похудении
Фото: depositphotos

Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова объяснила, как сохранять энергичность при похудении.

Она рассказала, что часто пациенты приходят с жалобой на то, что при снижении веса у них нет сил даже на то, чтобы встать с кровати. В результате человек теряет мотивацию и решает не снижать вес.

— Нужно подобрать диету, на которой человек не будет чувствовать голода. Это первое важное правило. Иногда я назначаю человеку рацион из правильных продуктов, и он удивляется, как много еды ест и при этом худеет. Во-вторых, важно определить дефициты витаминов: недостаток железа, низкий витамин А, медь — все это дает тревогу и снижение энергообмена, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Третье, что нужно сделать, — проверить работу щитовидной железы. Если функция щитовидки снижена, это обеспечит набор веса, слабость, проблемы со сном, дряблость тела и кожи. Диета таким пациентам не помогает — сначала нужно наладить работу органа и вылечить гипотериоз.

Кроме этого, нужно проверить работу надпочечников — они также влияют на энергообмен. Если функция снижена, то человек в прямом смысле никакой — без сил.

Физические нагрузки позитивно сказываются на энергообмене. По современным стандартам считается, что для сидячих профессий нужно минимум пять часов тренировок в неделю. Можно заниматься спортивной, скандинавской ходьбой, ходить в тренажерный зал, бассейн или заниматься домашней гимнастикой.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль развеяла главные мифы о похудении. Она объяснила, действительно ли острая еда помогает худеть и назвала продукты, которые способствуют снижению веса.

Похудение эндокринолог Диеты
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