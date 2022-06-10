Москвичам рассказали о воссоздании истории России на площадках фестиваля «Времена и эпохи. Победы России»

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Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Сотни реконструкторов со всей страны занимаются воссозданием истории России на площадках фестиваля «Времена и эпохи. Победы России». Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— На фестиваль «Времена и эпохи. Победы России» приехало более 1000 реконструкторов со всей страны. Они проводят мастер-классы и показательные выступления, приглашают на экскурсии и воссоздают атмосферу прошлого в мельчайших подробностях, чтобы посетители площадок своими глазами увидели ожившую историю России, — говорится в сообщении.

Так, стало известно, что первые реконструкторские клубы в России появились в 1906 году при императоре Николае II. В частности, в тот момент было организовано действо, посвященное осаде Севастополя (1854–1855 гг.), а в 1912 году появилась реконструкция в Санкт-Петербурге, воссоздающая Бородинское сражение.

В 2022 году на ярмарочной площади в Сокольниках будет расположена реконструкция кузнечного ремесла Руси IX–XI веков, на Петровском бульваре москвичей ожидает история молодой советской республики.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Времена и эпохи. Победы России». Так, в Москве работает свыше 60 подобных площадок.