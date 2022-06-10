В Москве завершил работу VIII Книжный фестиваль «Красная площадь»

Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

С 3 по 6 июня на главной площади страны состоялся грандиозный литературный праздник, гостями которого стали почти 200 тысяч человек. Более 400 российских издательств из 60 регионов страны представили книги читателям, пополнившим свои домашние библиотеки на более чем 200 тысяч книг. Стать участниками многих событий фестиваля смогли миллионы почитателей книги из разных уголков России и мира: онлайн аудитория мероприятий фестиваля составила более 9 млн человек.

По итогам работы площадок фестиваля в СМИ опубликовано более 1400 информационных материалов, теле- и радиосюжетов. В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями-современниками, такими как Павел Басинский, Сергей Шаргунов, Сергей Лукьяненко, Алексей Сальников, Захар Прилепин, Анна Матвеева, Роман Сенчин, Марина Москвина, Вера Богданова, Ислам Ханипаев, Шамиль Идиатуллин, Александра Маринина, Дарья Донцова, Анастасия Орлова, Андрей Усачев, Юлия Яковлева. Одним из наглядных и удивительных проявлений читательской любви стали очереди за автографом. Самую длинную автограф-сессию провела Дарья Донцова – она длилась три с половиной часа.

В рамках «Красной площади» благотворительный фонд «ПРОЖИЗНЬ» организовал мероприятия для детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ребят пригласили на чтение сказок Пушкина в исполнении актера и режиссера Дмитрия Сердюка, на площадке «Детская и учебная литература» юным читателям подарили книги избранной русской классики, а также вручили читательские билеты Российской государственной детской библиотеки. Звездными гостями фестиваля в этом году стали Светлана Крючкова, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян, Алексей Гориболь, Сати Спивакова, Сергей Епишев, Владимир Кошевой, Дмитрий Сердюк, Александр Титель, Валерий Шейман, Евгений Павлов, Дарья Белоусова, Сергей Маховиков, Алексей Веселкин, Ольга Кормухина, Любовь Казарновская, Ольга Смирнова, Шамиль Тарпищев, Евгений Ямбург, Павел Воля, Сергей Брилев, Владимир Шевченко.

— Из-за ливня, обрушившегося на Москву в первый день фестиваля, церемонию открытия «Красной площади» пришлось провести чуть позже намеченного – как только засияло солнце, жизнь фестиваля закипела. «Тучи разошлись – все, как и должно быть в большой литературе, где добро побеждает зло, — отметил в приветственном слове председатель Оргкомитета фестиваля, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой.

Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на площадках: «Главная сцена», «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нонфикшн», «Регионы России», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — литературный мегаполис» («Библиотека» и «Лекторий»), «История Отечества», «Музейная линия», «Литературная гостиная», «Научный лекторий», «Комиксы». Праздник открылся выступлением Академического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева под управлением заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Клевицкого, заслуженной артистки России, пианистки Екатерины Мечетиной и солистки оперы Ксении Дежневой. В программе прозвучали сочинения И. Дунаевского, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, А. Цфасмана и других советских композиторов по мотивам литературных произведений.