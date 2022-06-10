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Дептранс рассказал о способах оплаты речной навигации в Москве

Араз Салехов
Город
Дептранс рассказал о способах оплаты речной навигации в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дептранс рассказал о способах оплаты речной навигации в Москве. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Совместно со «СберТройкой» мы разработали билетную систему, которая позволяет быстро и просто покупать билеты на речной транспорт. С открытия навигации с ее помощью пассажиры оплатили уже больше 40 тысяч поездок, — рассказал заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

При этом в Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что в ближайшее время на востребованных причалах произойдет открытие новых касс.

Напомним, что на Южном речном вокзале втрое увеличилось количество новых направлений. Так, жители города могут отправиться в путешествие до Коломны, Рязани, Елабуги, Касимова, Константинова и Павлова.

Также поездки на речных трамвайчиках по двум направлениям Северного речного вокзала теперь можно оплачивать картой «Тройка». В направлении до причала «Захарково» стоимость проезда составит 46 рублей. До причала в город Химки — 150 рублей.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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