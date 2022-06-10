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Эксперт рассказала, как обезопасить летний отдых ребенка

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, как обезопасить летний отдых ребенка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный внештатный педиатр Минздрава МО Нисо Одинаева рассказала, как сделать летний детский отдых безопасным.

— Очень важно выбрать безопасное место отдыха. Водоем должен быть разрешен для купания, без сильного течения, а пляж – оборудован, с пологим спуском в воду, без посторонних предметов — коряг, разбитых бутылок, мусора. Во время купания ребят младшего возраста, родитель должен находиться на расстоянии вытянутой руки, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она подчеркнула, что не стоит надеяться на нарукавники, круги и матрасы, за купающимися детьми нужно следить постоянно.

Кроме того, она добавила, что дети могут заиграться и далеко заплыть, потерять чувство времени и переохладиться.

Она добавила, что родителям стоит научиться навыкам оказания первой медицинской помощи, например, обработке ран, массаже сердца, искусственного дыхания.

На что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка, рассказал руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов.

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