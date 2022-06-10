Эксперт рассказала, как обезопасить летний отдых ребенка

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Главный внештатный педиатр Минздрава МО Нисо Одинаева рассказала, как сделать летний детский отдых безопасным.

— Очень важно выбрать безопасное место отдыха. Водоем должен быть разрешен для купания, без сильного течения, а пляж – оборудован, с пологим спуском в воду, без посторонних предметов — коряг, разбитых бутылок, мусора. Во время купания ребят младшего возраста, родитель должен находиться на расстоянии вытянутой руки, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она подчеркнула, что не стоит надеяться на нарукавники, круги и матрасы, за купающимися детьми нужно следить постоянно.

Кроме того, она добавила, что дети могут заиграться и далеко заплыть, потерять чувство времени и переохладиться.

Она добавила, что родителям стоит научиться навыкам оказания первой медицинской помощи, например, обработке ран, массаже сердца, искусственного дыхания.

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