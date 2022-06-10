Фото: Пресс-центр МВД России

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Злоумышленник обещал помочь обменять рубли на валюту, но вместо этого ограбил партнера. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился 18-летний москвич и заявил, что у него похитили крупную сумму денег.

По данным ведомства, некоторое время назад москвич познакомился в социальной сети с мужчиной, который предложил ему выгодно обменять рубли на иностранную валюту. Они договорились встретиться около банка на Зубовском бульваре. Там молодой человек должен был передать новому знакомому 345 тысяч рублей.

В назначенный день 18-летний юноша принес деньги и подошел к новому знакомому. Последний выхватил деньги и побежал к припаркованному неподалеку автомобилю, сел в него и скрылся.

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Вскоре после кражи мужчина был задержан. Им оказался 23-летнеий житель Санкт-Петербурга. Похищенные деньги у него изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанный заключен под стражу.

Накануне, 9 июня, грабители залезли в частный дом пенсионерки в Балашихе. Однако питомцы женщины — четыре ротвейлера — почему-то не нарушали их. Но одна из собак накинулась на участкового, когда тот пришел на место происшествия.