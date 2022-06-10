Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Злоумышленник обещал помочь обменять рубли на валюту, но вместо этого ограбил партнера

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник обещал помочь обменять рубли на валюту, но вместо этого ограбил партнера
Фото: Пресс-центр МВД России
Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Злоумышленник обещал помочь обменять рубли на валюту, но вместо этого ограбил партнера. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился 18-летний москвич и заявил, что у него похитили крупную сумму денег.

По данным ведомства, некоторое время назад москвич познакомился в социальной сети с мужчиной, который предложил ему выгодно обменять рубли на иностранную валюту. Они договорились встретиться около банка на Зубовском бульваре. Там молодой человек должен был передать новому знакомому 345 тысяч рублей.

В назначенный день 18-летний юноша принес деньги и подошел к новому знакомому. Последний выхватил деньги и побежал к припаркованному неподалеку автомобилю, сел в него и скрылся.

Видео: Пресс-центр МВД России

Вскоре после кражи мужчина был задержан. Им оказался 23-летнеий житель Санкт-Петербурга. Похищенные деньги у него изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанный заключен под стражу.

Накануне, 9 июня, грабители залезли в частный дом пенсионерки в Балашихе. Однако питомцы женщины — четыре ротвейлера — почему-то не нарушали их. Но одна из собак накинулась на участкового, когда тот пришел на место происшествия.

Социальные сети грабеж Район Хамовники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте