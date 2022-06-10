Начались фасадные работы будущей школы на 800 мест в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Щаповское Карта всех событий

Специалисты приступили к работе по установке оконных конструкций и фасадов в будущей школе на 800 мест, располагающейся в поселении Щаповское в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов 10 июня, в пятницу.

— Начались работы по установке оконных конструкций и фасадов будущей школы в поселении Щаповское ТиНАО. Школа рассчитана на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольного отделения, — отметил Загрутдинов.

Так, на первом этаже учебного здания будут располагаться кабинеты для учащихся начальных классов, а также лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон и игровая зона с возможностью трансформации в спальную. При этом пространство будет оснащено многофункциональным светом.

Также на этаже предусматриваются медкабинет, административные помещения, столовая, гардеробные, комната охраны и зона ожидания для временных посетителей.

На втором этаже разместятся кабинеты для учебно-образовательного процесса, уроков музыки, живописи, различных кружков, а также специализированные спортивные залы для занятий физической культурой. В том числе в здании планируется многофункциональный зрительный зал.

На третьем этаже будут классы для уроков физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования.

Для учащихся средней и старшей школы учебные помещения расположат на четвертом этаже. Помимо этого, появятся инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, робо-класс, библиотека и кабинет иностранного языка.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал о старте работ по благоустройству территории строящейся школы в шестом микрорайоне столичного района Бескудниковский.