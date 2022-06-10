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Мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку на юге Москвы, отправили в СИЗО

Анастасия Колоскова
Происшествия
Мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку на юге Москвы, отправили в СИЗО
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова Карта всех событий

Мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю девушку на юге Москвы, отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Симоновским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 36-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток до 8.08.2022, — рассказала Иванова.

По ее словам, мужчина «совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера».

Мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку на юге Москвы, отправили в СИЗО Фото: пресс-служба Следственного комитета

В ведомстве также отметили, что мужчина подозревается в серии нападений на девушек. Узнавших подозреваемого просят обращаться в Симоновский следственный отдел.

Преступление, о котором идет речь, произошло 7 июня вблизи жилого дома, расположенного по улице Академика Миллионщиков. Мужчина напал на 17-летнюю девушку и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

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