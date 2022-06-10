Дом с двухуровневой автостоянкой построят в Раменках по реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Специалисты начинают строительство двухсекционного дома с двухуровневой подземной автостоянкой в столичном районе Раменки по программе реновации. В новое жилье переедут семьи из нескольких старых пятиэтажек, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в пятницу, 10 июня.

— Неподалеку от парка 50-летия Октября построят современный дом с двухуровневой подземной автостоянкой. Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешение на строительство и может начинать работы, — подчеркнул Войстратенко.

В доме предусмотрена 161 квартира, большинство из них — однокомнатные. На первых этажах здания разместятся объекты социальной инфраструктуры, а также вестибюли с колясочными и лифты. Новостройку оборудуют под маломобильных жильцов, а прилежащую территорию благоустроят.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что новый дом станет частью комплексной застройки — помимо жилья там появится школа.

До этого сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово построят жилой дом по программе реновации.