Шольц заявил, что прекращения огня на Украине недостаточно для снятия санкций

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Прекращение боевых действий на Украине не является единственным условием для снятия санкций с России. Необходимы договоренности, обеспечивающие суверенитет Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 10 июня.

— Правильно и то, чтобы предпринимались усилия, чтобы как можно больше стран присоединились к санкциям, потому что <...> (это — прим. «ВМ») укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость. Это то, что кроется за санкциями, — подчеркнул Шольц.

По его словам, вводимые с 2014 года санкции против России до сих пор работают. Более того, именно благодаря ограничительным мерам Москва должна понять, что принудить Киев к миру невозможно — нужны именно двухсторонние договоренности, передает слова Шольца РИА Новости.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Белграда присоединиться к санкциям Евросоюза против России.