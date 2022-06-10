Система ПВО сработала над Севастополем

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Севастополем. Об этом стало известно вечером в пятницу, 10 июня.

В районе Карантинной и Песочной бухт можно было наблюдать как след от снаряда ПВО, так и облако от объекта, в который был произведен выстрел.

В силовых структурах РФ данную информацию не подтвердили, передает ТАСС.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что отечественные системы ПВО не испытывают затруднений при уничтожении вооружения Украины. По его словам, установки щелкают украинские снаряды «как орехи».

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что комплексы ПВО России сбили украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы.

3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация Вооруженных сил России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. Он напомнил, что основная цель спецоперации — защита граждан, проживающих в ЛНР и ДНР.