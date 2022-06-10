Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Система ПВО сработала над Севастополем

Георгий Соланович
Общество
Система ПВО сработала над Севастополем
Фото: depositphotos

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Севастополем. Об этом стало известно вечером в пятницу, 10 июня.

В районе Карантинной и Песочной бухт можно было наблюдать как след от снаряда ПВО, так и облако от объекта, в который был произведен выстрел.

В силовых структурах РФ данную информацию не подтвердили, передает ТАСС.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что отечественные системы ПВО не испытывают затруднений при уничтожении вооружения Украины. По его словам, установки щелкают украинские снаряды «как орехи».

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что комплексы ПВО России сбили украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы.

3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация Вооруженных сил России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. Он напомнил, что основная цель спецоперации — защита граждан, проживающих в ЛНР и ДНР.

система ПВО Армия Севастополь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте