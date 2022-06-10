В Херсонской области солдат ВСУ обязали сдать оружие и встать на учет

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В соответствии с приказом военного коменданта Херсонской области солдаты ВСУ, а также члены территориальной обороны Украины, находящиеся на территории региона, должны прийти в военную комендатуру области, встать там на учет и добровольно сдать все оружие. Тех, кто не выполнит данные требования, будут задерживать, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонщины в пятницу, 10 июня.

— Военнослужащим Вооруженных сил Украины, в том числе приравненным к ним членам территориальной обороны, находящимся на территории Херсонской области, прибыть в военную комендатуру Херсонской области, где встать на учет и сдать находящееся у них на личном хранении (или найденные) огнестрельное оружие (или его составные части), боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, — говорится в сообщении ВГА.

Ослушавшихся приказа солдат будут задерживать, однако к уголовной ответственности они будут привлечены только в том случае, если в их действиях не обнаружат «признаки уголовно наказуемых деяний».

В Telegram-канале ВГА также отмечается, что приказ был издан в целях обеспечения безопасности граждан региона.

До этого бывший глава херсонского подполья Валентин Бондаренко призвал сослуживцев сдаться. Кроме того, экс-руководитель выразил надежду на скорое освобождение города Николаева, где ситуация, по его словам, плачевная.