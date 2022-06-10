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Москва заключит новый контракт на техобслуживание дорожных камер

Лейла Алиева
Город
Москва заключит новый контракт на техобслуживание дорожных камер
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице заключат новый трехлетний контракт на техническое обслуживание камер фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 10 июня.

— Столичная система фотовидеофиксации работает с 2012 года. Сейчас в собственности ЦОДД больше 1000 камер, остальные — находятся в аренде. Любая камера, как и автомобиль, нуждается в постоянном техобслуживании, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядчику необходимо будет круглосуточно следить за работой камер, а в случае поломки оперативно чинить. При этом в рамках конкурса камеры могут перемещать, но количество останется прежним. Так, где будет выявлено меньше нарушений правил дорожного движения, камеру можно убрать и установить в новых локациях, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве расположено более 3200 комплексов фото- и видеофиксации, которые регистрируют более 50 видов нарушений ПДД. Так, благодаря им с начала текущего года удалось выявить более 10 миллионов административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Москва Дороги Камеры видеофиксации
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