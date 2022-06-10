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Компания Delivery Club опровергла слухи о новой утечке данных

Лейла Алиева
Общество
Компания Delivery Club опровергла слухи о новой утечке данных
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В компании Delivery Club опровергли факт новых утечек из базы данных. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила пресс-служба доставки.

— Новых утечек не было. Эти данные — часть утечки, которая была обнаружена нашей службой безопасности в конце мая. Delivery Club внедрил комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем, — передает слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Напомним, служба безопасности Delivery Club 20 мая объявила об обнаружении утечки данных о заказах клиентов. Как подчеркнули в компании, опубликованные данные включают в себя информацию о заказах, но при этом не затрагивают банковские реквизиты клиентов.

Кроме того, в ночь на понедельник, 6 июня, сайт Министерства строительства России подвергся кибератаке. Так, при попытке зайти на сайт вместо его главной страницы открывается сообщение о взломе страницы. Отмечается, что хакеры потребовали с администраторов сайта перевести им на счет 0,5 биткоина, что составляет около миллиона рублей, на указанный кошелек. В противном случае они пригрозили выложить в открытый доступ персональные данные пользователей.

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