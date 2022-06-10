Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали шесть рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

9 июня во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси. На борту был 191 пассажир, при посадке людей сразу вывели из самолета.

Россия увеличила количество авиарейсов с Узбекистаном. С понедельника, 6 июня, число рейсов на маршруте Москва — Ташкент выросло до 39 в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).