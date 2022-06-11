Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Спасатели вытащили тонувшую девушку из Москвы-реки в районе Серебряного бора

Юлия Курганова
Происшествия
Спасатели вытащили тонувшую девушку из Москвы-реки в районе Серебряного бора
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, остров Серебряный Бор Карта всех событий

Спасатели в районе Серебряного бора вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, которая уже погрузилась на дно. Пострадавшую реанимировали на месте. Об этом в субботу, 11 июня, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что вечером в пятницу, 10 июня, на поисково-спасательную станцию «Татарово» поступила​ информация о​ девушке,​ которая пропала во время купания на одном из пляжей​ Серебряного бора. По тревоге​ выехала дежурная смена спасателей.

— Прибыв​ к месту происшествия и не обнаружив человека на поверхности воды, специалисты приступили к​ поиску пострадавшей под водой с помощью водолазного снаряжения.​ Вскоре в 15 метрах от берега, на дне, была обнаружена девушка, — сказано в сообщении ведомства.

Девушку подняли с глубины трех метров и немедленно приступили к реанимационным мероприятиям.​ Помощь в этом оказали прибывшие бригады врачей. После появления нитевидного пульса и​ дыхания,​ пострадавшую доставили в больницу.

10 июня спасатели достали тонувшего мужчину из водоема в Строгине. При патрулировании территории спасатели обнаружили в 250 метрах от берега тонувшего человека. Инцидент произошел в пятницу вечером. Спасательная группа оперативно направилась на помощь человеку и подняла его на борт катера. После специалисты отвезли мужчину на спасательную станцию, где ему оказали первую помощь.

помощь Серебряный Бор Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте