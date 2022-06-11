Спасатели вытащили тонувшую девушку из Москвы-реки в районе Серебряного бора

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, остров Серебряный Бор Карта всех событий

Спасатели в районе Серебряного бора вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, которая уже погрузилась на дно. Пострадавшую реанимировали на месте. Об этом в субботу, 11 июня, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что вечером в пятницу, 10 июня, на поисково-спасательную станцию «Татарово» поступила​ информация о​ девушке,​ которая пропала во время купания на одном из пляжей​ Серебряного бора. По тревоге​ выехала дежурная смена спасателей.

— Прибыв​ к месту происшествия и не обнаружив человека на поверхности воды, специалисты приступили к​ поиску пострадавшей под водой с помощью водолазного снаряжения.​ Вскоре в 15 метрах от берега, на дне, была обнаружена девушка, — сказано в сообщении ведомства.

Девушку подняли с глубины трех метров и немедленно приступили к реанимационным мероприятиям.​ Помощь в этом оказали прибывшие бригады врачей. После появления нитевидного пульса и​ дыхания,​ пострадавшую доставили в больницу.

10 июня спасатели достали тонувшего мужчину из водоема в Строгине. При патрулировании территории спасатели обнаружили в 250 метрах от берега тонувшего человека. Инцидент произошел в пятницу вечером. Спасательная группа оперативно направилась на помощь человеку и подняла его на борт катера. После специалисты отвезли мужчину на спасательную станцию, где ему оказали первую помощь.