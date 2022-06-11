Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В офисе президента Украины впервые озвучили общее количество потерь в ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе президента Украины впервые озвучили общее количество потерь в ВСУ
Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала специальной операции России назвал количество потерь в Вооруженных силах Украины. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает украинское агентство ТСН.

— У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем, — сказал он в интервью бывшему адвокату Марку Фейгину (включен в России в реестр СМИ-иноагентов).

На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этого сказать, что украинская армия потеряла около 10 тысяч военных, Арестович ответил: «Да, где-то так».

Он подверг критике западных союзников, которые, по его словам, очень медленно передают Украине вооружение, сообщает ТАСС.

7 июня Арестович заявил, что Украине необходимо по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО), чтобы нанести «поражение» российской армии. Он считает, что большое количество подобного вооружения «в корне изменит ситуацию» на Украине.

Украина Солдаты Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте