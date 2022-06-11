В офисе президента Украины впервые озвучили общее количество потерь в ВСУ

Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала специальной операции России назвал количество потерь в Вооруженных силах Украины. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает украинское агентство ТСН.

— У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем, — сказал он в интервью бывшему адвокату Марку Фейгину (включен в России в реестр СМИ-иноагентов).

На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этого сказать, что украинская армия потеряла около 10 тысяч военных, Арестович ответил: «Да, где-то так».

Он подверг критике западных союзников, которые, по его словам, очень медленно передают Украине вооружение, сообщает ТАСС.

7 июня Арестович заявил, что Украине необходимо по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО), чтобы нанести «поражение» российской армии. Он считает, что большое количество подобного вооружения «в корне изменит ситуацию» на Украине.