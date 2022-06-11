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«Что же ты несешь?»: слова Байдена о Путине и инфляции разозлили американцев

Юлия Курганова
В мире
«Что же ты несешь?»: слова Байдена о Путине и инфляции разозлили американцев
Фото: flickr/whitehouse

Пользователи в США в соцсети Twitter вновь жестко раскритиковали заявление американского лидера Джо Байдена. На этот раз президенту досталось за то, что он назвал главу России Владимира Путина причиной рекордной инфляции в Америке.

— Что же ты несешь? — возмутился словами Байдена StockStalker.

— Практически никто не верит, что цены растут по вине Путина, — заявил Liberty For Mankind.

— Он отправил миллиарды долларов Украине, но не может найти денег, чтобы помочь собственной стране. Когда уже Украина станет частью нашего государства? Мы за это слишком дорого заплатили! — написал пользователь Tommy.

— Значит, Путин теперь стал президентом Соединенных Штатов? — задался вопросом George A.

— Я и не знал, что российский лидер может вводить новые налоги в США, — сыронизировал пользователь с ником Y2KNW, сообщает РИА Новости.

10 июня Байден заявил, что граждане США платят «налог Путина» на еду и бензин. Это произошло после публикации майских данных об инфляции в стране, которая оказалась рекордной более чем за 40 лет.

Джо Байден пользователи Сети Владимир Путин
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