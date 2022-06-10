Байден заявил, что граждане США платят «налог Путина» на еду и бензин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден снова обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции в стране, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.
— Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин, — заявил он во время выступления в Лос-Анджелесе.
Видео: телеканал SPAN
Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Рост цен американские власти объясняют прежде всего последствиями конфликта на Украине и признают, что вводимые против РФ санкции не обошлись без последствий для экономики Америки, сообщает Bloomberg.
Джо Байден ранее заявлял, что бьющая рекорды инфляция в стране является «проклятьем». Соответствующее заявление он сделал в эфире шоу Джимми Киммела. Лидер добавил, что активнее всего в США растут цены на бензин и еду.
Недавно рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низких показателей в 36 процентов из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки не довольны президентством Байдена.
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