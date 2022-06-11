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Гастроэнтеролог рассказала, какие позы после еды вредят пищеварению

Юлия Курганова
Общество
Гастроэнтеролог рассказала, какие позы после еды вредят пищеварению
Фото: Pixabay

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко рассказала, какое положение нужно принимать после еды, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

Изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе может возникнуть у человека, который принимает неправильную позу на сытый желудок, предупредила медик. Еда работает против человека, если он ложится или сильно наклоняется вперед в течение 30 минут после приема пищи.

— Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение либо позу огородника, то есть сильно наклоняться. В горизонтальном положении давление на сфинктер (клапан, регулирующий переход содержимого из одного органа в другой — прим. «ВМ») повышается, — пояснила Марченко.

Она подчеркнула, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться сразу после еды, так как это приведет к диспепсическому синдрому. Это нарушение пищеварения, при котором человека могут беспокоить, в частности, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие.

— Пациентам, у которых высокий риск рефлюксного заброса (заброс в пищевод содержимого желудка — прим. «ВМ»), рекомендуют не ложиться после приема пищи два–три часа, — отметила гастроэнтеролог.

Также, по словам врача, вредно сидеть после еды, поджав ноги или сгорбившись. Лучше всего занять вертикальное положение, уверена она.

— Если вы плотно поели, то бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно, — добавила специалист в интервью радио Sputnik.

Также она напомнила, что пищу обязательно нужно пережевывать до «кашицы», так она легче переварится.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал пять вещей, которые ухудшают работу поджелудочной железы. Он обратил внимание на то, что главный симптом нездоровой поджелудочной железы — это боль или проблемы со стулом.

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