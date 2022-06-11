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Сын Лукашенко окончил школу с золотой медалью и получил напутствие от отца

Юлия Курганова
В мире
Сын Лукашенко окончил школу с золотой медалью и получил напутствие от отца
Фото: Администрация президента РФ

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай окончил школу, получил аттестат и золотую медаль. Кадры с выпускного наследника белорусского лидера опубликовал телеканал ОНТ на YouTube-канале.

Лукашенко записал обращение к сыну и всем выпускникам, представ перед ними в молодежной одежде, в том числе футболке с надписью «сын», на фоне мотоцикла. Он назвал обучение в школе трудным жизненным этапом из-за того, что школьникам «приходилось заниматься всем и сразу, изучать нелюбимые предметы и делать нелюбимую работу».

В то же время президент Белоруссии пообещал, что в дальнейшем подросткам будет жить легче, если они правильно выберут свой дальнейший путь и будут заниматься конкретными делами. Он посоветовал выпускникам вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.

У Лукашенко три сына: Виктор, Дмитрий и Николай.

Ежегодно аналитики проводят исследования, чтобы выяснить, где самое качественное высшее образование. Как правило, эксперты опираются на такие показатели, как эффективность, доступность и рейтинг ведущих университетов. «Вечерняя Москва» составила список стран, в которых, по мнению экспертов, самые лучшие системы высшего образования.

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