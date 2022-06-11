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Глава Пентагона Ллойд Остин сказал во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла», что Соединенные Штаты не собираются искать холодной войны или конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки, — заявил он.

Американский министр обороны заверил, что США продолжит защищать свои интересы в АТР как центре стратегического тяготения. Он сообщил, что в настоящее время ведется работа с «конкурентами и друзьями» в целях недопущения возможного конфликта в регионе, передает Reuters.

В мае экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что администрация действующего американского президента Джо Байдена намерена развязать открытую военную конфронтацию между НАТО и РФ, используя вторжение Польши на запад Украины в качестве повода. Он подчеркнул, что успехи российской армии в боях на территории Украины и плачевное положение армии этого государства пошли вразрез с изначальными планами администрации США.