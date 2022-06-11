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Диетолог раскрыла лучший способ убрать жир на животе

Юлия Курганова
Общество
Диетолог раскрыла лучший способ убрать жир на животе
Фото: Pixabay

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, что препятствием в сжигании жира на животе может быть плохое кровоснабжение, решить проблему помогут разные массажные техники.

Чтобы сжечь жир на животе, нужно придерживаться такого же механизма, как при общем снижении веса. Следует снизить общую калорийность питания и увеличить уровень физической активности, сообщила специалист.

— Что касается живота, то он может «худеть» в последнюю очередь, потому что там может быть плохое кровоснабжение, как, допустим, в области ягодиц. Поэтому здесь можно добавить какие-нибудь местные воздействия, например, различные массажные техники, — пояснила медик.

Также она указала на необходимость скорректировать рацион питания, сократив количество углеводов, особенно простых.

— Проанализировать свое меню на скрытый жир, исключить такой коварный продукт, как майонез. И физическая активность, хотя бы 8–10 тысяч шагов в день, — отметила Герасимова в беседе с «Известиями».

Диетолог Андрей Бобровский объяснил женщинам, как сбросить жир с бедер. Он рассказал, что неправильное питание может превратить бедра женщины в «жировую ловушку».

Врачи Похудение жир
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