Адвокат заключенного в США Бута заявил об ухудшении его здоровья

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Здоровье Виктора Бута, который отбывает тюремный срок в Соединенных Штатах, заметно ухудшилось. Об этом сообщил его адвокат Стив Зиссу в субботу, 11 июня.

Зиссу подчеркнул, что он уже обратился в американский суд с просьбой оказать Буту необходимую медицинскую помощь.

— От американского правительства (до сих пор — прим. «ВМ») не было никакой реакции в Бюро тюрем, они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием, — заявил адвокат.

По словам Зиссу, состояние здоровья Бута ухудшилось несколько дней назад: у него была найдена бактериальная инфекция, которая угрожает зрению, передают «Известия».

13 мая СМИ сообщали, что Виктора Бута могут обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков на территории РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. В тот же год на российского бизнесмена завели уголовное дело за намерение продавать оружие признанной на территории США террористической организации. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы.