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Москвичей пригласили посетить площадки фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России»

Георгий Соланович
Город
Москвичей пригласили посетить площадки фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России»
Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»

Жители Москвы на площадках фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» 11 и 12 июня смогут посетить рыцарские турниры, изучить средневековые танцы и заняться спортом. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

Так, например, на Пушкинской площади 11, 12 и 13 июня будут проходить костюмированные ассамблеи. На Петровском бульваре в 13:00 и 18:00 в выходные дни москвичи смогут встретить тяжелоатлетов и мастеров гиревого спорта, а также принять участие в гимнастических упражнениях времен СССР.

Кроме того, в сквере рядом со станцией метро «Некрасовка» горожан пригласили познакомиться с образом жизни, традициями и культурой греков и скифов, которые жили в Пантикапее — современной Керчи.

Помимо этого, различные мероприятия будут проходить на площадках фестиваля в Лианозовском парке, на Цветном бульваре, на улице Перерве, на Коптевском бульваре, на Городецкой улице, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской и на улице Теплый Стан.

До этого сообщалось, что сотни реконструкторов со всей страны занимаются воссозданием истории России на площадках фестиваля «Времена и эпохи. Победы России».

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