Очаков остался без кораблей Военно-морских сил Украины

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Оборона города Очакова, расположенного в Николаевской области на выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море, лишилась всех кораблей. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Уточняется, что к обороне города было привлечено лишь два корабля Военно-морских сил Украины (ВМСУ): малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». При этом первое судно было затоплено, а второе вывели из района боевых действий по причине низкого морально-психологического состояния членов экипажа.

По данным источника агентства, США и Великобритания поставляли на территорию Украины списанные катера.

Также отмечается, что в негодность были приведены плавательные средства, которые киевские власти изымали у населения, чтобы переправлять на них диверсионные группы. Источник добавил, что военно-морская база, строительство которой велось при участии США, в настоящий момент не функционирует. Военные из западных стран оттуда эвакуировались, передает агентство.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала специальной операции России назвал количество потерь в Вооруженных силах Украины.