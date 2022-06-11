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Андрей Бочкарев: Станцию БКЛ «Печатники» начали облицовывать алюминиевыми панелями

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Станцию БКЛ «Печатники» начали облицовывать алюминиевыми панелями
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Специалисты начали облицовывать станцию восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Печатники» алюминиевыми панелями. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 11 июня.

— На станции продолжаются монтаж инженерных систем и отделка технических помещений. Также ведутся архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне. На платформе начались укладка пола гранитом и облицовка стен и потолка алюминиевыми панелями, — заявил Бочкарев.

По его словам, на станции создается крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит станцию БКЛ, Люблинско-Дмитровской линии и платформу второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в основе архитектурного облика станции «Печатники» лежит образ заглавной буквы названия.

Он также подчеркнул, что строительство станции БКЛ проходит в сложных гидрогеологических условиях и в близости к действующей станции Люблинско-Дмитровской линии.

До этого сообщалось, что новая остановка «МЦД Печатники» появилась на маршрутах автобусов, курсирующих на юго-востоке Москвы.

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