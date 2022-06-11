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Андрей Бочкарев оценил готовность пересадки со станции БКЛ «Печатники» на салатовую ветку

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность пересадки со станции БКЛ «Печатники» на салатовую ветку
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Монолитные конструкции пересадки между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) «Печатники» и Люблинско-Дмитровской ветки метро Москвы готовы на 40 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 11 июня.

По его словам, на станции создается крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Его строительство ведется активными темпами. Транспортный хаб объединит станцию БКЛ, Люблинско-Дмитровской линии и платформу второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

— На сегодняшний день полностью завершен монолит лестничного спуска на платформу действующей станции «Печатники». Продолжается устройство основных конструкций самой пересадки — пешеходной галереи. Их готовность оцениваем в 40 процентов. Кроме того, приступили к восстановительным архитектурно-отделочным работам на действующей станции и устройству стен под будущим лестничным переходом, — заключил генеральный директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков.

До этого Бочкарев заявил, что специалисты начали облицовывать станцию восточного участка БКЛ метро «Печатники» алюминиевыми панелями.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро
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