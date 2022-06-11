Собянин рассказал о фонтанах Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве более 600 фонтанов разных видов: сухие и полусухие, ротонды, чаши, светомузыкальные и плавающие. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 11 июня.

— На ВДНХ целые комплексы, уникальные по исполнению и красоте. Вокруг «Дружбы народов» и «Каменного цветка» всегда людно. Первые фонтаны столицы выполняли чисто утилитарную функцию: в начале XIX века люди приходили к ним за водой. Но вскоре стали украшать ими город. Так появился знаменитый Витали напротив Большого театра, — пояснил глава города.

Собянин в своем Telegram-канале также добавил, что специалисты тщательно следят за их работой и регулярно меняют воду.

С приходом тепла любимым местом горожан становятся фонтаны. Некоторые из них всем хорошо знакомы, а вот название фонтана, притаившегося по пути к Третьяковской галерее, угадают далеко не все. 9 июня москвичам рассказали, какие фонтаны стоит посмотреть этим летом.

Так, например, прогуливаясь по Театральной площади, москвичи могут спастись от жары возле одного из старейших фонтанов столицы — Петровского, он же фонтан Витали.