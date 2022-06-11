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В Канаде заявили об отсутствии обещанного Украине оружия

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Канаде заявили об отсутствии обещанного Украине оружия
Фото: Unsplash

Поставки вооружения Украине ложатся тяжелым грузом на Канаду, ей приходится закупать оружие у США. Об этом в субботу, 11 июня, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.

— Для такой страны, как Канада, которая имеет относительно маленькую армию, это очень значительные деньги. Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с Соединенными Штатами, — сказал политик.

Бейкер добавил, что Канада уже осуществила поставки оружия Украине на сумму 200 миллионов долларов. Из них 100 миллионов были направлены на тяжелое вооружение и боеприпасы для него, уточнил парламентарий.

По его словам, в настоящее время Оттава готовит новый пакет военной помощи. Он обойдется в 400 миллионов долларов, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Минобороны Финляндии планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине. Отмечается, что для обеспечения безопасности доставки груза дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не будет разглашаться.

Украина Оружие Канада
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